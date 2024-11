Onorificenze ai tabaccai, ecco tutti i premiati con la "T d’Onore"

Prosegue ancora oggi nella tradizione di sempre la storia dell’onorificenza Fit, la federazione italiana dei tabaccai, della "T d’Onore", che è nata nel lontano 1959 per consolidare lo spirito associativo dei tabaccai alla Federazione Italiana Tabaccai e per riconoscere loro l’attività svolta nell’ambito della rivendita o in campo sindacale.

Anche domenica, infatti, si è tenuta la cerimonia che ha visto premiare molti tabaccai della provincia di Pesaro e Urbino. Ad aver ricevuto la "T d’Onore", assieme ad un certificato di merito, sono stati: Domenico Bolognini, con i suoi 27 anni di attività a Urbania, il cui premio è stato intitolato alla sua memoria ed a ritirarlo è stato il figlio Christian; Adriana Sanchini, a Vallefoglia, con i suoi 35 anni di attività; Giuseppe Antinucci, a Mondolfo, con i suoi 41 anni di attività; Domenico Toccacieli, di Fermignano, con i suoi 43 anni di attività; Claudio Boni, di Urbino, anch’esso con 43 anni di tabaccheria; Giuseppe Fabbri, di Sassocorvaro Auditore, con i suoi 53 anni di attività. Assenti altri premiati, a cui verrà consegnato il premio più avanti.

Ha spiegato Lorenzo Paolini, presidente provinciale Fit: "La nostra categoria, quella dei tabaccai, fortunatamente ancora riesce a resistere - racconta Paolini -. I tabaccai sono parte della storia d’Italia, siamo una realtà da circa 350 anni, riconosciuti da Papa Alessandro VII. Siamo delle persone, degli imprenditori, da sempre professionali e nel rispetto delle norme vigenti. Abbiamo avuto modo, per esempio, di aiutare durante la pandemia da Covid, vendendo anche le mascherine quando in farmacia era difficile reperirle. Insomma, da sempre ci spendiamo per portare un servizio ottimo alle nostre comunità. È per questo motivo che a questi tabaccai viene riconosciuta questa onorificenza".

Al.Zaf.