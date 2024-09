Opera Maestra, a Pesaro esplode la bufera bis

Pesaro, 5 settembre 2024 – Il Comune chiedeva soldi agli imprenditori, "Opera Maestra" incassava. Mauro Tomasucci dell’omonima società con sede a Campanara rivela: "Io ho aderito alla richiesta dell’amministrazione e, a seguito di trattativa, ci siamo accordati per 20mila euro per abbellire la città. Non ero il solo ad aver detto sì. Io avevo parlato col sindaco Ricci e con uno giovane, Santini. Ho inviato al sindaco e al dirigente una lettera di adesione per la sponsorizzazione di opere di arredo urbano, era il 13 maggio 2022, ma senza sapere esattamente come avrebbero speso i soldi. Poi mi vedo arrivare il 10 agosto una fattura da 20mila euro più iva dall’associazione Opera Maestra. Che io non conoscevo. Vedo però che la fattura indicava la rotatoria di piazzale D’Annunzio, il casco di Valentino, la pista dei kart dei bambini, due panchine col nome della mia ditta e la copertura del vecchio hotel Vienna con un telone. Abbiamo fatto presente che forse era un po’ poco per la spesa sostenuta e allora ci hanno fatto anche dei totem. Non sapevo che nemmeno un anno dopo sarebbe stato spazzato via tutto, eccetto il casco. Se l’avessi saputo non avrei dato quei soldi. Mi è dispiaciuto molto anche se il casco mi piace".

L’ex sindaco Ricci, chiamato ieri al telefono, non ha risposto perché impegnato al Parlamento di Bruxelles ma ha fatto sapere da suoi collaboratori di non aver mai chiesto soldi direttamente agli sponsor se non attraverso delle assemblee di imprenditori. Ma chi ne sa qualcosa in più è Franco Arceci, ex portavoce dell’allora sindaco Ricci e poi rimasto nell’amministrazione con un incarico esterno. Che dice: "Ricordo di aver parlato con Tomasucci come ho fatto con tanti altri imprenditori per la raccolta di offerte e sponsorizzazioni per rotatorie, statue, murales e angoli della città da ripristinare".

Ma perché Mauro Tomasucci si è visto arrivare la fattura da 24mila euro iva compresa di ’Opera maestra’ , che non conosceva?

"Non lo so. Io ho scoperto l’esistenza di ’Opera maestra’ dalla lettura del Carlino di queste settimane. Non so nemmeno che faccia abbia Stefano Esposto, il rappresentante legale, o di cosa si occupi".

Allora come ha potuto ’Opera maestra’ infilarsi tra voi, amministrazione comunale che aveva chiesto il contributo, e l’imprenditore Mauro Tomasucci che si era offerto di pagare?

"Non lo so ma lo immagino. Dopo aver ottenuto il consenso degli imprenditori giravamo la pratica ai vari dirigenti di settore che perfezionavano l’incasso della somma".

Significa che i vertici politici, sindaco, lei e altri, non si interessavano del denaro che arrivava dagli imprenditori?

"Assolutamente no. Io e il sindaco Ricci non ne sapevamo nulla di come veniva messa in pratica la collaborazione con gli sponsor privati. Decidevano i vari dirigenti. Avrà pensato di fare prima facendo pagare l’associazione direttamente dallo sponsor".

Questi ultimi 20mila euro sono soldi inaspettati, mai previsti dalle determine. L’unica esistente, n.1615 del 7/7/2022, prevedeva che Opera Maestra ottenesse 53.802 euro per fare riqualificazione aree verdi in piazzale D’Annunzio senza alcun riferimento al casco di Valentino. Nulla altro era dovuto. Apparentemente.