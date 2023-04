Operai in piazza "Per le aziende 55 miliardi di fatturato Ora alzino i salari"

Una data, quella di ieri, non scelta a caso da parte dei sindacati di rappresentanza del settore mobile-arredo per portare in piazza oltre duemila lavoratori provenienti non solo dalle Marche, ma anche da Molise, Abruzzo e Umbria. Perché si va ad inserire all’interno delle giornate del salone del mobile di Milano, manifestazione che sta riscuotendo un grandissimo successo con visitatori da ogni parte del mondo.

Lavoratori in piazza e cioè l’altra faccia della medaglia di un settore che è in espansione sotto il profilo dei fatturati. Il problema sostanzialmente è quello di sempre e cioè l’aumento dei salari. Da una parte del tavolo le tre sigle nazionali e cioè Cgil, Cisl e Uil, dall’altra parte la Federlegno. Il problema di questa trattativa che è bloccata da dicembre scorso, è il nodo dell’inflazione che sta sgretolando a questi ritmi uno stipendio all’anno. In sostanza la forbice è molto alta perché i sindacati chiedono circa 135 euro di aumento mentre i rappresentanti delle aziende sembrano orientati ad un incremento intorno ai 60 euro. Per questa ragione le trattative si sono rotte e ieri tutti i lavoratori del settore hanno incrociato le braccia "anche perché i datori di lavoro hanno recuperato in parte questi costi andando a ritoccare i listini, mentre da quest’altra parte del tavolo i listini è impossibili ritoccarli", commentava un sindacalista.

Ieri sono giunti in città una decina di pullman che si sono allineati nella prima mattinata lungo viale Trieste anche perché il punto di incontro era piazzale della Libertà. Da lì il corteo – circa duemila persone – si è snodato con le bandiere lungo viale della Repubblica, risalendo lungo via Rossini fino a piazza del Popolo. A guidare questa giornata di protesta Giuseppe Lograno della Cgil, Luca Tassi della Cisl e Christian Fioretti della Uil.

"L’adesione allo sciopero è andata molto bene: siamo intorno all’85% – ha spiegato Giulia Bartoli, segretaria nazionale Fillea – Noi abbiamo presentato una piattaforma complessa con una serie di richieste ma il tavolo con Federlegno si è interrotto sulla questione salariale". Tra queste la richiesta di "mantenere l’attuale modello salariale con una doppia pista che permette di adeguare i salari all’inflazione reale. Cosa che oggi è ancora più importante. Ma Federlegno ci dice ‘no’. Per questo la mobilitazione continuerà. In una fase in cui, tra l’altro, il settore sta andando a gonfie vele". "E’ inaccettabile che in un settore dove le imprese hanno realizzato un fatturato di 55 miliardi di euro nel 2022 – ha detto poi Claudio Sottile, segretario nazionale della Filca Cisl che ha tirato le conclusioni – Federlegno faccia carta straccia di regole ormai assodate nel nostro settore. Il rinnovo del contratto nazionale è la condizione principale per alzare gli stipendi e creare condizioni che facciano uscire i lavoratori dal rischio povertà".

