Operaia sblocca macchina e si ferisce A processo il responsabile sicurezza

La pellicola che si incastra nel macchinario, l’operaia che infila la mano per sbloccare l’ingranaggio, ma resta intrappolata e si ferisce a un tendine. Un infortunio successo alla Xanitalia nel 2018 e che ha fatto finire a processo un ex dipendente dell’azienda pesarese, un procuratore addetto alla sicurezza, originario di Loreto. Ieri, la procura ha chiesto per l’imputato (difeso dall’avvocato Giovanni Orciani) la condanna a 4 mesi di reclusione. L’operaia vittima dell’incidente non si è costituita parte civile. È stata infatti risarcita dall’assicurazione della ditta. La donna è stata ascoltata a processo alle scorse udienze. E dal banco dei testimoni ha ammesso di aver voluto risolvere da sola quell’inghippo che si era verificato al macchinario. Nonostante, come ha ribadito il difensore dell’imputato, l’avvocato Orciani, fosse al corrente che, in caso di guasti o inceppamenti delle apparecchiature, avrebbe dovuto chiamare i manutentori e non intervenire da sola.

"Era stata adeguatamente formata – ha sottolineato Orciani – sapeva che le addette al confezionamento non devono mettere le mani nei macchinari. Lo ha fatto lo stesso e purtroppo ha riportato quella lesione. Ma il mio assistito non è responsabile per quella sua azione". Il fatto risale al 2018. L’operaia stava lavorando al macchinario quando un pezzo di pellicola si è incastrato negli ingranaggi. L’istinto della dipendente è stato quello di infilare la mano per togliere semplicemente quel pezzo di plastica. Un’operazione all’apparenza semplice. Ma l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. La mano dell’operaia è rimasta bloccata, stretta in una sorta di morsa che le ha provocato una lesione al tendine. Più di 40, i giorni di prognosi che le hanno riconosciuto i sanitari del pronto soccorso. E al procuratore della sicurezza, ora ex dipendente di Xanitalia, è valso il rinvio a giudizio. L’ultima parola, quella del giudice, alla prossima udienza.

e. ros.