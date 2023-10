Operaio cinquantenne trovato senza vita nella sua casa in via del Macello

Un uomo di poco più di 50 anni, Renato Panti detto Renè, operaio, separato, con figli, è stato trovato morto ieri sera nella sua abitazione situata in via del Macello, nel centro di Fermignano. La morte è collegata a cause naturali. L’uomo era malato da tempo. E la malattia negli ultimi tempi lo aveva debilitato. L’uomo, a seguito della separazione, viveva da solo qualche anno. Sul posto i carabinieri della locale stazione per i rilievi di legge.