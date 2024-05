Operaio di 33 anni muore schiacciato da un macchinario

Tragedia ieri sera alla Fab, l’industria che produce componenti per il settore del mobile, che ha sede a Gallo di Petriano. Un operaio di 33 anni ha perso la vita a causa di un infortunio sul lavoro. Si tratta di Simone Mezzolani, 33 anni, che stava lavorando all’interno degli spazi della fabbrica.

L’uomo è rimasto schiacciato in un macchinario che non gli ha lasciato scampo. E’ morto sul colpo. I soccorsi sono stati immediati. Personale della fabbrica ha immediatamente allertato l’ambulanza del 118 che poco dopo era sul posto assieme ai carabinieri. I sanitari però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo a cui la macchina non ha lasciato scampo. Da ricostruire la dinamica dell’incidente e soprattutto le cause della tragedia. Per questo sul posto ieri sera è arrivato anche il personale dell’Ispettorato del lavoro. Tutto è accaduto improvvisamente. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 33enne stava lavorando al macchinario quando è rimasto schiacciato dallo stesso.

L’incidente è accaduto circa alla fine del turno di lavoro che Simone stava terminando, attorno alle 20,30. Ad accorrere sul posto per primi sono stati alcuni colleghi dell’uomo che lo hanno trovato incastrato nel macchinario. Una tragedia che ha lasciato nello sconforto la famiglia, i dipendenti ma anche le tante persone che conoscevano Simone che lascia anche un figlio.

d. e.