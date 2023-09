Operaio minaccia il datore di lavoro a Urbino: estorsione, ora è in carcere

Si è infilato nell’auto del suo datore di lavoro e lo ha costretto, con minacce, a consegnargli 500 euro. In manette, un operaio 40enne di origini marocchine. Estorsione, l’accusa. Ieri, nel giorno dell’interrogatorio di garanzia in Tribunale, il 40enne, difeso dall’avvocato Samanta Casarin, ha dato la sua versione: "Quei soldi mi spettavano. Erano per un lavoro che non mi aveva mai pagato". La procura (pm Simonetta Catani) ha chiesto la conferma del carcere. Il giudice si è preso tempo per decidere. Il fatto risale a novembre 2022. Succede tutto a Talacchio. L’imprenditore pesarese, titolare di una ditta di commercio all’ingrosso di legname, è all’interno della sua auto quando a un tratto vede quell’uomo infilarsi nell’abitacolo. È il 40enne marocchino. "Dammi 500 euro" lo minaccia l’operaio. E lui gliele da. Il 40enne fugge e l’imprenditore denuncia l’accaduto. Le forze dell’ordine rintracciano l’indagato per il quale si dovrebbero aprire le porte di una comunità dal momento che è tossicodipendente. Ma nella comunità non c’è posto, così viene messo nel reparto di psichiatria. La perizia di un medico stabilisce che le sue condizioni sono incompatibili con quel reparto. L’operaio ha diversi procedimenti aperti per furti e reati contro il patrimonio. Così, per "pericolo di reiterazione del reato", viene rinchiuso in carcere. Ieri il suo legale, l’avvocato Casarin, ha chiesto i domiciliari. La mamma dell’indagato è disposta ad accoglierlo. Ora la decisione se lasciarlo in cella o mandarlo a casa spetta al giudice.