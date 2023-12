Operazione alle adenoidi? Due anni. "Incredibile attesa per mia figlia"

Pesaro, 1 dicembre 2023 – “Cara Italia, questa volta mi hai deluso, amareggiato e scoraggiato". Sembra l’incipit di una lettera ma è lo sfogo di una mamma pesarese che si è vista dire che per operare la figlia di quattro anni alle adenoidi è necessaria un’attesa di almeno due anni.

"Quando ho chiesto come fosse possibile – spiega Elena Romanescu, la madre in questione – il medico mi ha fatto vedere una pagina di giornale dove si diceva che davvero le attese per gli interventi sono lunghissime, come se questo dovesse calmarmi".

Un’immagine dalla sala operatoria (foto d’archivio)

Ma andiamo con ordine: già dopo pochi mesi dalla nascita alla signora Romanescu viene detto che la figlia soffre di adenoidi e questo disturbo causa apnee notturne sempre più frequenti e problematiche legate alla crescita. Fino ai quattro anni però non è possibile operarsi: "Quello che potevamo fare era monitorare mensilmente la situazione – spiega la madre –, e dovendolo fare con questa frequenza non era agevole farlo con il servizio sanitario e ci siamo rivolti a degli otorini privati, pagando di tasca nostra le visite. Al compimento dei quattro anni ci rivolgiamo all’otorino che ci dice di fare urgentemente l’intervento. Né l’otorino privato né il pediatra però ci prenotano per l’operazione perché nella nostra provincia non si fa questo intervento sui bambini e bisogna rivolgersi ad Ancona. Ad Ancona per accelerare i tempi ci rivogliamo privatamente ad un medico che, lavorando anche in ospedale, potrebbe metterci in lista d’attesa per l’operazione. La risposta però ci ha sconvolto: per operare un bambino alle adenoidi sono necessari due anni di attesa e la giustificazione che ho avuto è stata quella di vedermi sventolare una pagina di giornale che riportava quanto fossero lunghe le liste d’attesa in regione. E se la salute della nostra bambina peggiora e si creano altre complicanze dovute alle adenoidi dato che già non si nutre bene, non dorme bene e che anche la crescita ne risente? Sicuramente non possiamo aspettare due anni. Sabato partiremo alla volta di Latina per un’altra visita, sempre a pagamento, perché sembra che là ci sia la possibilità di operarsi in tempi ragionevoli".

La signora Romanescu non è solo arrabbiata ma anche delusa: "Vivo in Italia da 23 anni, qui sono nati i miei figli e ho sempre pagato le tasse perché a questo paese devo tutto, mi ha cresciuto come una madre. Ma adesso come posso tacere di fronte a questa ingiustizia? Sono queste le risposte che la sanità da ai cittadini che da sempre pagano le tasse? Ho il dubbio che se chiedessi di operare mia figlia a pagamento ci sarebbe posto anche domani mattina".