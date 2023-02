In riferimento all’articolo del Carlino intitolato "Estratto conto pagato 10 euro, a dicembre costava meno di 2" Poste Italiane spiega che "l’ufficio postale di Fano Centro ha operato correttamente sull’operazione richiesta dal signor Tomassoni, nel rispetto della normativa vigente. "Tomassoni si era infatti lamentato della differenza di costi applicati in due circostanze, per due operazioni simili. "Richieste di estratti conto di lunghi periodi – replica Poste Italiane tramite l’Ufficio Stampa –, come quello di sua madre (da aprile 2021 a dicembre 2022, ndr) , generano infatti costi diversi rispetto alla richiesta presentata da Tomassoni a dicembre (due mesi di estratto conto pagati 1,88 euro), riguardante un periodo molto più breve rispetto a quello indicato". "Il direttore della sede di via Garibaldi – conclude Poste Italiane – resta a disposizione del signor Tomassoni per ulteriori chiarimenti".