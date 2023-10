"Operazione e ricovero da manuale": paziente ringrazia il reparto di Ortopedia di Urbino

Operazione e ricovero da manuale. Guido Edera, residente a Schieti, ringrazia i sanitari di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Urbino per l’applicazione di una protesi al ginocchio e per i sette giorni trascorsi in struttura.

"Sono molto soddisfatto dell’intervento del primario, dottor Paolo Pirchio, e della prestazione del personale - dice -. Questa testimonianza vuol essere un invito a difendere ciò che funziona nell’ospedale di Urbino".