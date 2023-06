Operazione Mare Sicuro, 3 Interventi della Capitaneria di Porto di Pesaro

Anche per la stagione estiva 2023 ha preso il via l’operazione Mare Sicuro della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pesaro. Quotidianamente, nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro, sono impegnate tre squadre di militari via terra e cinque motovedette con il compito di vigilare sulla sicurezza dei bagnanti e diportisti. Tre interventi nello scorso weekend. Il primo soccorso ha riguardato l’evacuazione medica di un giovane dalla spiaggia di Fiorenzuola ed è stato disposto l’invio dell’idroambulanza Nettuno della Croce Rossa di Pesaro. Durante il secondo intervento è stata tratta in salvo un’anziana dalle acque del porto di Pesaro. La donna è stata soccorsa dai militari che si sono tuffati e l’hanno recuperato la signora con il battello veloce GCB126. L’ultimo evento a Fano, lungo la spiaggia libera, dove due bagnanti hanno rischiato l’annegamento. Soccorse dai bagnini della limitrofa concessione, è intervenuta una squadra a piedi per i rilievi ed accertamenti del caso.