Operazione Mare Sicuro, la Capitaneria di Porto di Pesaro è al lavoro

Partita l’operazione mare sicuro da parte della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pesaro. "Le attività per garantire la tutela dei bagnanti e la sicurezza della navigazione – si legge in una nota – e per la libera fruizione degli arenili che hanno una lunghezza da Marotta a Gabicce a Mare di circa 40 km ha visto impegnate tre squadre di militari via terra e cinque motovedette con il compito di vigilare sulla sicurezza dei bagnanti e diportisti. L’organizzazione del servizio ha già dato i primi risultati nel week end appena trascorso, col soccorso ad un giovane dalla spiaggia di Fiorenzuola di Focara con invio della idroambulanza Nettuno della croce rossa di Pesaro. Nel secondo intervento è stata salvata un’anziana donna che era caduta nelle acque del Porto di Pesaro, nell’ultimo evento, avvenuto a Fano, su spiaggia libera, due bagnanti hanno rischiato l’annegamento. Soccorse dai bagnini della limitrofa concessione, è intervenuta una squadra di militari a piedi per i rilievi del caso".