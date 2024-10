Operazione ’Mare sicuro’. Soccorsi e repressione, il bilancio dell’estate: 44 sanzioni e 95 bollini blu

Finisce l’estate, e la Capitaneria di porto fa un bilancio dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2024”. L’attività operativa era iniziata il 15 giugno ed è stata articolata in due fasi: una preventiva, per sensibilizzare l’utenza sulle tematiche legate alla sicurezza in mare, alla cultura nautica ecc... ed una seconda esecutiva, con attività mirate alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione, alla vigilanza sul regolare svolgimento delle attività ricreative e commerciali ed alla tutela dell’ecosistema marino. Le attività svolte dai militari di Pesaro, "sono state finalizzate – si legge in una nota – a presidiare il litorale nella fascia compresa tra Pesaro e Gabicce Mare".

"La Capitaneria di porto di Pesaro, ha portato a termine diversi interventi di soccorso oltre ad un capillare controllo del territorio attraverso una quotidiana opera di vigilanza che si è esplicitata in un totale di 1.763 controlli, dei quali 624 sul demanio, 456 dedicati al monitoraggio del fenomeno diportistico e 287 dedicati al rispetto della normativa ambientale. A fronte degli accertamenti condotti, sono state elevate 44 sanzioni amministrative, la maggior parte delle quali funzionali a reprimere quelle condotte lesive della disciplina diportistica, della materia ambientale e della sicurezza della navigazione". Quest’anno sono stati poi rilasciati, nella sola provincia marittima di Pesaro, circa 95 “Bollini Blu”, che certificano l’esito positivo dei controlli svolti sugli scafi dalla Capitaneria.