Operazione sicurezza: "Ecco 350 telecamere"

"Abbiamo realizzato una rete di circa 350 telecamere piazzate nei sei Comuni dell’Unione Pian del Bruscolo, il tutto con un investimento di oltre 800mila euro". Palmiro Ucchielli, presidente dell’Unione e sindaco di Vallefoglia, ha presentato ieri i nuovi sistemi di videosorveglianza attivi a Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Pesaro, Tavullia e Vallefoglia (più Monteciccardo). Lo scopo è tutelare la sicurezza dei cittadini e di fare rete per fermare la criminalità grazie all’utilizzo di telecamere di ultima generazione, facenti parte di un circuito su piattaforma molto moderna. "Sono state posizionate delle telecamere in grado di controllare l’area 24 ore su 24 tutti i giorni – ha spiegato Gianluca Guerra, vice comandante della Polizia locale dell’Unione –. Queste consentiranno, inoltre, di memorizzare le registrazioni per permettere alle forze dell’ordine di intervenire in caso di illeciti. Abbiamo installato anche le cosiddette telecamere intelligenti che permettono la lettura delle targhe, le Targasystem. Intelligenti perché queste registrazioni entreranno in una rete di banche dati collegate in tutto il Paese per fermare furti, circolazione senza revisione o senza assicurazione. Le informazioni restituite da queste telecamere saranno quindi inserite nel sistema e condivisibili con tutti". Nello specifico, Gabicce Mare e Gradara hanno investito 412.382 euro per installare 84 nuove telecamere, di cui 19 con il sistema Targasystem e 65 con il sistema Avigilon. Invece, gli altri comuni dell’Unione Pian del Bruscolo – Mombaroccio, Pesaro, Tavullia e Vallefoglia – hanno speso un importo pari a 406.969,17 per 273 telecamere. Tra queste, 108 sono di videosorveglianza e 15 per la lettura delle targhe. Le apparecchiature del primo tipo sono così suddivise nei vari Comuni: 64 a Vallefoglia, 16 a Tavullia, 15 a Padiglione (scuola Fabio Tombari), 11 a Mombaroccio e 2 a Monteciccardo. Vanno poi ad aggiungersi a quelle già presenti a Pesaro, 139 telecamere di videosorveglianza e 11 Targasystem, oltre ai dispositivi del VistaRed (segnalazioni del semaforo rosso) e autovelox.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Mirko Baronciani, vice Presidente dell’Unione; Aroldo Tagliabracci, assessore dell’Unione; Domenico Pascuzzi, sindaco di Gabicce Mare; Thomas Lenti, vice sindaco di Gradara; Francesca Paolucci, sindaco di Tavullia; Marco Spinaci, vice sindaco di Mombaroccio; Andrea Nobili, membro della giunta dell’Unione e assessore di Pesaro; Stefania Giuliani, Comandante della Polizia locale di Gabicce Mare e Gradara; Matteo Ricci, sindaco di Pesaro.

Lucia Arduini