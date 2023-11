Operazione tombini puliti a Pesaro: rimosse più di 50 auto

Pesaro, 3 novembre 2023 – Va bene pulire i tombini. Ma comincia ad essere un problema rimuovere ogni giorno col carro attrezzi 25 o 30 auto al costo (per il proprietario) di 120 euro. Dopo 48 ore di via vai di mezzi multati, Enzo Belloni, l’assessore operativo, ha capito che doveva fare qualcosa per non creare una sommossa degli automobilisti colpiti nel portafogli. "Così ho mobilitato i volontari della Protezione civile – dice – per mettere un biglietto di avvertenza sotto il parabrezza delle auto parcheggiate nelle vie dove si dovranno pulire i tombini. Io non so cosa altro fare per evitare che la gente sia costretta a pagare le multe e il carro attrezzi per riavere l’auto. Ma il fine giustifica i mezzi: dobbiamo pulire i tombini della città altrimenti ci ritroviamo come tante altre che proprio in questo momento hanno l’acqua fino al primo piano. Dobbiamo renderci conto che ogni temporale può trasformarsi in qualcosa di drammatico. Non è più il tempo di sottovalutare questi fenomeni. Il caso di Cantiano del 15 settembre del 2022 ci insegna che nemmeno gli argini di quattro metri hanno potuto fermare la forza dell’acqua che scendeva dai torrenti. Dobbiamo pulire i tombini perché è l’unica forma di difesa che abbiamo per limitare i danni. Per farlo, c’è un cronoprogramma dei lavori e due giorni prima di arrivare nelle vie interessate alla pulizia mettiamo sempre dei cartelli di divieto di sosta per il giorno prestabilito. Ora facciamo un passo ulteriore infilando i biglietti sotto il parabrezza. Ci manca solo che si venga suonare a casa dei proprietari alle 5 di mattina quando cominciamo con i lavori. Quindi, fate attenzione alla vostra macchina. Se ha un biglietto nel vetro leggetelo".