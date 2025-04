Opere che ’volano’, inaugurata la mostra di Gianni Calcagnini

Venerdì scorso a Belvedere Fogliense è stata inaugurata l’opera "Le ali per le tue idee" (foto, con i partecipanti), dell’artista Gianni Calcagnini. "Numerosi i presenti all’evento – si legge in una nota – accorsi non solo per ammirare la nuova installazione artistica ma anche per incontrare Calcagnini, la cui produzione artistica sta trasformando il territorio in un vero museo a cielo aperto. Tra le sue opere più note si ricorda l’Airone Cenerino collocato nella frazione di Padiglione, inaugurato il 21 marzo 2020 in occasione della Giornata Nazionale della Gentilezza verso i nuovi nati. “Le ali per le tue idee”, realizzata in ferro, resine e fil di ferro, è un’opera dal forte valore simbolico: un invito a non arrendersi di fronte alle avversità, ma a cercare, come gli uccelli, di sollevarsi e volare in alto, superando i propri limiti. Nel suo intervento, la vice sindaca Laura Macchini ha evidenziato come l’opera si inserisca in un progetto più ampio di valorizzazione di Belvedere Fogliense, ed è stata pensata per essere collocata in un punto panoramico, dove natura e arte si fondono.