Opere compensative A-14, Biancani non molla

Dopo le tre manifestazioni di protesta organizzate nelle ultime due settimane per chiedere l’avvio urgente dei lavori per le opere compensative dell’A14, il sindaco Andrea Biancani torna a scrivere al ministro Matteo Salvini e a Società Autostrade. "Noi non ci arrendiamo – dice il primo cittadino – e ho riscritto sia al ministro Salvini, che non ha mai dato alcun riscontro alle precedenti richieste inviate, che a Società Autostrade, visto che ancora tutto tace". Le opere di cui parla il sindaco Biancani, oltre alla realizzazione del nuovo casello di Santa Veneranda, ancora in attesa di autorizzazione, riguardano la realizzazione della bretella di collegamento "Circonvallazione di Santa Veneranda"; il potenziamento a quattro corsie della S.P 423 Urbinate; l’ampliamento a quattro corsie dell’Interquartieri, la nuova bretella Fratelli Gamba e la rotatoria di Borgo Santa Maria. "Opere importanti e strategiche – prosegue il sindaco - ancor più fondamentali con la realizzazione del nuovo ospedale di Muraglia, che sarà di valenza provinciale e che, secondo le parole del presidente Francesco Acquaroli, dovrebbe vedere l’avvio dei lavori entro il 2026 e la sua demolizione già dai prossimi mesi". Biancani aggiunge: "Chiedo la convocazione urgente di un tavolo tecnico-istituzionale entro 15 giorni con la partecipazione del Ministero, di Autostrade e dell’Amministrazione comunale – annuncia - Inoltre, è necessario un aggiornamento ufficiale dettagliato sul cronoprogramma di realizzazione dei lavori che, attualmente, sono in alto mare. In attesa di questo riscontro non ci fermeremo, l’Amministrazione valuterà ulteriori azioni a tutela della comunità provinciale e della dignità degli impegni istituzionali sottoscritti. Mi auguro che tutte le forze politiche e le associazioni che rappresentano le imprese (che invitate all’ultimo presidio organizzato al casello autostradale non si sono presentate, ndr.), si attivino per sbloccare le opere che ci spettano".

ali.mu.