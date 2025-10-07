Il bene e il male
Opere compensative a rischio: "Il campo base sarà smobilitato. Niente cantieri: questa è la prova"
7 ott 2025
SOLIDEA VITALI ROSATI
Cronaca
Opere compensative a rischio: "Il campo base sarà smobilitato. Niente cantieri: questa è la prova"

Biancani lancia una una nuova manifestazione, stavolta con la notizia che tecnici e operai se ne andranno "E’ un fatto gravissimo, anche la Regione faccia la sua parte. Vogliamo le infrastrutture che ci spettano".

Il campo base di via Pantano Castagni dove hanno abitato i 70 operativi, tra tecnici e operai di Aspi – braccio operativo di Società Autostrade – per realizzare la circonvallazione di Muraglia, verrà dismesso. Cioè? Casette prefabbricate e uffici continueranno ad ingombrare l’area ma inutilmente perché le squadre di operai migreranno in altre parti d’Italia, su altri cantieri. Politicamente il fatto è grave perché vuol dire che il ritardo nell’avvio dei lavori – calendarizzati a dicembre 2024 e mai partiti – non solo si allunga, ma rischia di andare a data da destinarsi. O peggio. E’ quanto risulta al sindaco Andrea Biancani, il quale non c’ha messo molto a suonare l’allarme: "E’ una notizia gravissima: – ha detto ieri, durante una manifestazione di protesta, tenendo alle proprie spalle il campo base a Santa Veneranda –. Rivolgo un nuovo, ennesimo, appello al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli e ai rappresentanti di tutte le forze politiche: dobbiamo chiedere le infrastrutture di cui la città necessita e a cui ha diritto".

Luca Ceriscioli, già sindaco ed ex governatore, era tra i manifestanti: "Attenzione a stralciare le opere compensative dai piani – è l’affondo di Ceriscioli –: la realizzazione è la condizione fondamentale affinché la terza corsia dell’autostrada non venga tecnicamente invalidata: la valutazione di impatto ambientale rilasciata dal Ministero nel 2013 non sarebbe rispettata".

Oggi stesso il sindaco chiederà una sponda al Prefetto Emanuela Saveria Greco. "Pesaro è un capoluogo di 95mila abitanti ed è uno snodo fondamentale dell’economia e della logistica marchigiana: è inaccettabile – ha ribadito Biancani – che venga ignorata nelle proprie legittime istanze dai vertici, tecnici e politici, tenuti, invece a dare risposte, ai cittadini e ai contribuenti". Da mesi il sindaco Biancani chiede le ragioni del blocco dei lavori di realizzazione del secondo lotto di opere compensative: "La risposta avuta è stata zero" sottolinea. Il secondo lotto di lavori sono la Circonvallazione di Santa Veneranda; il potenziamento della S.P.423 Urbinate; la rotatoria di Borgo Santa Maria; la nuova bretella di Adduzione Ovest di Pesaro sud (c.d. Bretella Fratelli Gamba); l’ampliamento a 4 corsie della strada interquartieri e, in futuro, come terzo lotto, il casellino sud, a Santa Veneranda.

"I progetti di questi interventi sono già stati approvati – continua Biancani –: è riportato nel primo accordo siglato nel 2013 tra il Comune, la Provincia, la Regione e la Società Autostrade. Fu un accordo che prevedeva 74milioni per realizzarli (di cui circa 6 sono stati utilizzati per l’interquartieri di Muraglia). Le risorse sono state aumentate a 170 milioni con il nuovo schema di convenzione della primavera 2024 approvato dal Comune ma che – inspiegabilmente – non è stato ancora sottoscritto da Ministero, Autostrade e Regione". E infine:"Le procedure di esproprio avviate nel 2022 (data di approvazione dei progetti) e necessarie per avere le aree su cui fare i lavori, hanno una durata di 5 anni. Ciò vuol dire che scadranno a marzo 2027. Se non si partirà con gli interventi, gli iter saranno vanificati".

