Opere compensative a rischio: "Il campo base sarà smobilitato. Niente cantieri: questa è la prova"

Il campo base di via Pantano Castagni dove hanno abitato i 70 operativi, tra tecnici e operai di Aspi – braccio operativo di Società Autostrade – per realizzare la circonvallazione di Muraglia, verrà dismesso. Cioè? Casette prefabbricate e uffici continueranno ad ingombrare l’area ma inutilmente perché le squadre di operai migreranno in altre parti d’Italia, su altri cantieri. Politicamente il fatto è grave perché vuol dire che il ritardo nell’avvio dei lavori – calendarizzati a dicembre 2024 e mai partiti – non solo si allunga, ma rischia di andare a data da destinarsi. O peggio. E’ quanto risulta al sindaco Andrea Biancani, il quale non c’ha messo molto a suonare l’allarme: "E’ una notizia gravissima: – ha detto ieri, durante una manifestazione di protesta, tenendo alle proprie spalle il campo base a Santa Veneranda –. Rivolgo un nuovo, ennesimo, appello al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli e ai rappresentanti di tutte le forze politiche: dobbiamo chiedere le infrastrutture di cui la città necessita e a cui ha diritto".

Luca Ceriscioli, già sindaco ed ex governatore, era tra i manifestanti: "Attenzione a stralciare le opere compensative dai piani – è l’affondo di Ceriscioli –: la realizzazione è la condizione fondamentale affinché la terza corsia dell’autostrada non venga tecnicamente invalidata: la valutazione di impatto ambientale rilasciata dal Ministero nel 2013 non sarebbe rispettata".

Oggi stesso il sindaco chiederà una sponda al Prefetto Emanuela Saveria Greco. "Pesaro è un capoluogo di 95mila abitanti ed è uno snodo fondamentale dell’economia e della logistica marchigiana: è inaccettabile – ha ribadito Biancani – che venga ignorata nelle proprie legittime istanze dai vertici, tecnici e politici, tenuti, invece a dare risposte, ai cittadini e ai contribuenti". Da mesi il sindaco Biancani chiede le ragioni del blocco dei lavori di realizzazione del secondo lotto di opere compensative: "La risposta avuta è stata zero" sottolinea. Il secondo lotto di lavori sono la Circonvallazione di Santa Veneranda; il potenziamento della S.P.423 Urbinate; la rotatoria di Borgo Santa Maria; la nuova bretella di Adduzione Ovest di Pesaro sud (c.d. Bretella Fratelli Gamba); l’ampliamento a 4 corsie della strada interquartieri e, in futuro, come terzo lotto, il casellino sud, a Santa Veneranda.

"I progetti di questi interventi sono già stati approvati – continua Biancani –: è riportato nel primo accordo siglato nel 2013 tra il Comune, la Provincia, la Regione e la Società Autostrade. Fu un accordo che prevedeva 74milioni per realizzarli (di cui circa 6 sono stati utilizzati per l’interquartieri di Muraglia). Le risorse sono state aumentate a 170 milioni con il nuovo schema di convenzione della primavera 2024 approvato dal Comune ma che – inspiegabilmente – non è stato ancora sottoscritto da Ministero, Autostrade e Regione". E infine:"Le procedure di esproprio avviate nel 2022 (data di approvazione dei progetti) e necessarie per avere le aree su cui fare i lavori, hanno una durata di 5 anni. Ciò vuol dire che scadranno a marzo 2027. Se non si partirà con gli interventi, gli iter saranno vanificati".

Solidea Vitali Rosati