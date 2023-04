Opere compensative Bretella Gamba, al via lavori preparatori Chiusa via delle Acacie

Le opere compensative alla terza corsia dell’autostrada continuano. Il prossimo segnale sarà la chiusura al traffico di via delle Acacie, nel tratto tra strada Montefeltro e via Mario Ricci, dalle 8,30 del 2 maggio alle 18,30 del 12 maggio. "E’ un intervento che sarà funzionale alla Bretella Gamba – conferma Massimiliano Amadori, portavoce del sindaco Ricci. – La chiusura di via delle Acacie sarà giusto il tempo che serve ai tecnici incaricati da Marche Multiservizi per spostare le condotte dei sottoservizi, allontanandoli dal tracciato dove è previsto passerà la Bretella". Lo stesso lavoro propedeutico di Marche Multiservizi seguirà anche per la bretella prevista a Santa Veneranda. Attenzione però: il gigantesco spiazzo, ricavato davanti al campo sportivo di Santa Veneranda non è l’avvio al cantiere del cosiddetto casellino, ma l’area che si prepara ad ospitare il corposo campo base che funzionerà da riferimento per tutti i cantieri delle opere compensative previste, che dovrebbero iniziare tutte insieme. Vi sorgeranno quindi la mensa, il villaggio, gli uffici tecnici e quanto servirà alle maestranze impiegate nei vari stralci. Invece le rimesse attrezzi e materiali, i cosiddetti campi operativi, verranno impiantati lungo l’urbinate.

Solidea Vitali Rosati