Opere compensative. Campo base non chiude: "Manca però la firma del ministro Salvini"

Il ministero delle Infrastrutture non firma il decreto e quindi i 170 milioni per i lavori compensativi per la terza corsia dell’A14, sono fermi. Aspetta Pesaro ed aspetta anche Società Autostrade che non ha smobilitato il campo base in attesa delle disposizioni di Roma. Il sindaco Andrea Biancani ieri mattina ha avuto un collegamento con la sede di Autostrade a Firenze proprio per affrontare il tema delle opere che non sono mai partite. Perché tutto inizia nel 2013, dal casello sulla Montelabattese accanto a Villa Fastiggi. Opera contestata per svoltare verso la realizzazione di un casellino. Una mossa che ha azzerato tutto rimettendo in moto il procedimento, quindi i relativi progetti e tutte le opere. I 70 milioni stanziati allora si sono persi dietro l’inflazione e l’aumento delle materie prime "e ci hanno detto – continua Biancani – che non si può usare nemmeno la prima tranches e cioè quei 70 milioni che vennero stanziati allora per far partire i lavori". Sta di fatto che in 12 anni sono passati governi di tutti i colori, ma Pesaro è l’unica città, coinvolta dall’allargamento della terza corsia che non ha portato a casa nulla.

Il sindaco Biancani da mesi è impegnato in questa partita che sa tanto Don Chisciotte contro i mulini a vento. "Ho mandato tre lettere al ministero delle Infrastrutture – dice – senza avere risposte. E il centrodestra che butta la croce su Ricci ed ora su di me non ha mai fatto nulla e nemmeno sollecitato Matteo Salvini perché questi ritardi nelle tempistiche stanno continuando a far perdere tempo e risorse preziose alla città. Salvini è venuto due volte a Pesaro, anche recentemente per la campagna elettorale, ma non ha mai parlato e affrontato il tema delle opere compensative bloccate, lasciando la città in attesa di una risposta e rallentando progetti fondamentali".

Un Biancani che non ci sta a caricarsi da solo la croce sulle spalle ed aggiunge, rivolgendosi al Governo e alla minoranza della città: "Ancor più grave è che nessun rappresentante della destra, tantomeno della Lega, abbia avuto la decenza di occupersi o chiedere spiegazioni sulla questione, anche alla luce del fatto, appare chiaro, come le opere siano rimaste ferme a causa del Ministero che non ha sbloccato le risorse necessarie".

Per il momento si è aperta solamente una porta dopo i sit-in e le sollecitazioni, ed è stata quella della sede di Autostrade di Firenze. Perché suonando al campanello del ministero non risponde nessuno. Mancano i soldi "ma società autostrade ci ha tranquillizzato riguardo al campo base – dice il sindaco – confermando che rimarrà operativo e non sarà dismesso. Vorrei ricordare inoltre che alla fine del 2024 avevano già messo in atto tutte le procedure e le attività propedeutiche per l’avvio dei cantieri, tra cui l’individuazione dell’impresa, dei tecnici e il fornitore incaricato alla gestione del servizio mensa. Devo anche aggiungere che la situazione di Pesaro non è un caso isolato perchè ci sono altre opere in giro per il Paese che attendono lo sblocco dei fondi per far partire i cantieri".

Non potendo utilizzare i primi 70 milioni stanziati nel 2013, Autostrade e quindi le imprese che hanno in appalto i lavori non possono partire "perché non ci sono le coperture economiche".

