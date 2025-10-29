Opere compensative, la svolta . Pronti 40 milioni per i lavori. Ora basta scegliere da dove iniziare

"Pierino la peste", come lo chiama qualcuno, al secolo il sindaco Andrea Biancani, ha portato ieri a casa il risultato sulle opere compensative collegate alla terza corsia dell’autostrada. "Dopo i sit-in, le proteste e le lettere, finalmente siamo riusciti sbloccare la situazione perché il ministero delle Infrastrutture ha deciso che si possono spendere i 40 milioni che erano rimasti in cassa senza attendere il finanziamento di 170 milioni che nessuno sa quando arriveranno e se arriveranno".

Cosa si potrà fare con i 40 milioni? "Questo lo vedremo fra un paio di settimane quando arriveranno a Pesaro i tecnici di Autostrade, per cui tra le opere rimaste in sospeso si dovrà stabilire in base al computo metrico (i costi reali, ndr) quale infrastruttutura si potrà iniziare ed anche concludere. Perché l’impegno che ci siamo presi questa mattina è quello che va decisa un’opera che deve essere iniziata ed anche conclusa con i 40 milioni che sono a disposizione".

Quali sono i tempi? "In linea di massima l’apppalto deve essere affidato entro l’estate del prossimo anno". Una situazione facile? Non proprio perché è stato il ministero delle Infrastrutture "che ha sbloccato la situazione, e per questo lo devo ringraziare, dando l’ok per la partenza dei lavori per l’importo di quei 40 milioni che erano già stanziati", continua il sindaco.

L’incontro che ha sbloccato una storia che si stava incancrenendo, c’è stato ieri mattina ed oltre al sindaco erano presenti due alti dirigenti del ministero e di Autostrade. Una discussione che è andata avanti per circa due ore e alla fine è arrivata la soluzione positiva. Tolto di mezzo il casello di Santa Veneranda anche perché non ci sono ancora i progetti esecutivi, le opere in ballo rimaste in sospeso sono queste: la circonvallazione di Santa Veneranda, il potenziamento della Urbinate, la bretella fratelli Gamba che è quella che dovrebbe far convergere il traffico dalla Montelabbtese alla Urbinate, e quindi l’ampliamento a 4 corsie dell’Interquatieri. Nel conto c’è anche la rotatoria di Borgo Santa Maria. Quali di queste opere si possono iniziare e concludere con i 40 milioni a disposizione? Questo sarà stabilito fra un paio di settimane quando i tecnici di Autostrade incontreranno il sindaco con i conti in mano. "Desidero ringraziare il ministero e Autostrade per la disponibilità, l’ascolto e l’impegno dimostrati – dice Biancani – nel favorire la ripartenza ufficiale dei lavori. Siamo riusciti a condividere un percorso concreto che consente alla città di compiere un passo avanti importante dopo mesi di confronti, sopralluoghi e richieste portate avanti con determinazione".

Tecnicamente si chiama lotto funzionale quello che deve esere portato a termine e cioè non deve essere una incompiuta: il cantiere si apre e si chiude. Ci sono priorità strategiche? Biancani risponde: "Impossibile dirlo fino a quando non incontreremo i tecnici di autostrade".

