Oppenheimer, il lato rosa della bomba

Si chiude con lo spettacolo "La donna della bomba atomica", scritto e interpretato da Gabriella Greison, la rassegna culturale itinerante "…Di torno girando", organizzata dall’Ordine degli Ingegneri di Pesaro e Urbino ed Ente Olivieri – Biblioteca Oliveriana. L’appuntamento è per mercoledì 5 giugno, alle 21, al Teatro Rossini di Pesaro, dove la "rockstar della fisica" salirà sul palco portando la storia di Leona Woods, fisica dimenticata dalla storia ma con un ruolo centrale nella realizzazione della bomba atomica, tanto da essere scelta da Enrico Fermi per il Progetto Manhattan, lavorando così al fianco di Oppenheimer.

A illustrare l’evento Brunella Paolini, direttrice dell’Ente Olivieri: "Grazie alla collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri abbiamo avuto la possibilità di affrontare temi di carattere storico e culturale con una chiave di lettura più tecnica. Siamo orgogliosi di chiudere la rassegna con lo spettacolo di Gabriella Greison, grazie alla quale avremo la possibilità di affrontare tematiche di grande attualità, visto il momento storico. Vorrei ringraziare la Pindaro eventi, la Bcc di Pesaro e l’amministrazione comunale". Soddisfatto anche Renato Morsiani, presidente degli Ingegneri: "E’ stato un percorso molto gratificante perché grazie all’Ente Olivieri abbiamo avuto la possibilità di parlare di cultura e delle bellezze del territorio tramite l’arte e la divulgazione di grandi professionisti. Per noi è motivo di orgoglio, tanto che stiamo già lavorando alla prossima stagione".

A entrare nello specifico dello spettacolo è Angelo Spagnuolo, presidente di Pindaro eventi: "Gabriella Greison, a un certo punto della sua carriera, ha riscoperto questa sua grande passione per la fisica e ha deciso di parlarne utilizzando un linguaggio più facile, seppur seguendo il rigore scientifico. Dopo aver affrontato figure come Einstein e trattato temi come la fisica nucleare, si è voluta focalizzare su Leona Woods, che per il fatto di essere una donna, purtroppo non ebbe i dovuti riconoscimenti". L’evento, a ingresso libero e gratuito, non necessita di prenotazione e rientra in Pesaro Capitale della Cultura 2024.

Alice Muri