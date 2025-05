Ora a Fossombrone gli artisti fanno rete

Fossombrone Contemporanea è una rete di artisti del territorio forsempronese costituitasi grazie al lavoro di squadra fra l’Amministrazione Comunale e gli artisti. Il progetto partito lo scorso 22 gennaio con un avviso per la ricerca di artisti disponibili ad aderire, è stato presentato presso la sede di Confcommercio Marche Nord con 15 realtà cittadine, di cui 14 di artisti, più Spazio 22 Art Gallery. Il direttore Agnese Trufelli si è complimentato per l’iniziativa: "Confcommercio è felice di sostenere iniziative culturali ed artistiche di questa qualità". L’assessore al turismo Federica Romiti ha aggiunto: "Il turismo culturale e artistico è una realtà dei nostri territori. Sempre più persone si spostano per visitare città d’arte". Ha proseguito Anna Matteucci, direttore dei musei di Fossombrone: "Obiettivo è valorizzare l’arte contemporanea in tutte le sue forme, sempre più convinti che potrà diventare per la città un importante volano per un turismo artistico-culturale, ovunque in forte ascesa".

È intervenuta quindi l’artista e referente del progetto Leonarda Faggi: "Questa brochure illustrativa dei vari luoghi di lavoro degli artisti, con annessa mappa del territorio, ha l’obiettivo di realizzare un percorso unico che possa essere goduto mappando e mettendo in rete gli atelier, i laboratori, le gallerie e le bacheche d’autore che caratterizzano il Comune di Fossombrone".

L’interesse del Comune di Fossombrone nei confronti dell’arte contemporanea non si ferma qui. È stato infatti presentato un progetto in risposta ad un Bando della Regione Marche sulla valorizzazione del "contemporaneo" proprio per sostenere l’idea di Fossombrone Contemporanea con tutta una serie di azioni.

Luigi Diotalevi