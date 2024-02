"Ora arrivano più pazienti da fuori". Fronte liste d’attesa: c’è molto da fare

C’è un dato in particolare di cui va orgogliosa Nadia Storti, direttrice generale dell’Ast 1 provinciale: l’aumento del 4,3% di mobilità attiva registrato nel 2023 rispetto al 2022. La mobilità attiva, è sempre meglio ricordarlo per i non addetti ai lavori, si ha quando un paziente arriva da un’altra provincia o regione. E da noi arrivano soprattutto dalla provincia di Ancona e da oltreconfine. Il +4,3% non garantisce che però sia diminuita la mobilità passiva, cioè la fuga dei nostri pazienti soprattutto verso la Romagna (ma non solo). "Questi dati relativi al 2023 non possiamo ancora averli – ha spiegato la direttrice Storti – ma se aumenta la mobilità attiva è difficile che aumenti anche quella passiva". I nostri punti di forza, in quanto ad attrazione di pazienti, sono soprattutto due: il reparto di neurochirugia guidato dal primario Letterio Morabito, che ha fatto registrare nel 2023 oltre il 43% di persone provenienti da fuori provincia o fuori regione, e la senologia del primario Cesare Magalotti, che ha messo in cascina 1.100 interventi tra Fano e Urbino, per il 50% a pazienti arrivati da fuori. "Invertire il trend della mobilità passiva è il lavoro più importante sul quale ci stiamo concentrando – ha argomentato la Storti – e parte soprattutto dall’aumento dei ricoveri programmati, in particolare nella chirurgia ortopedica che già segna un trend di crescita di oltre il 5% legato al reparto dell’ospedale di Urbino e all’attività complessa degli interventi, garantita dall’ausilio di tecnologie all’avanguardia come il robot ‘Da Vinci’”".

Altro aspetto sottolineato con orgoglio dalla Storti: i 23 bandi di concorso pubblicati per l’assunzione di dirigenti medici, con 355 domande di partecipazione e 58 assunzioni. "Un cambio di passo importante – ha detto – che ci dà garanzie per il futuro, perché oltre ai medici assunti potremo attingere alle graduatorie per garantire il turn over".

I toni diventano meno entusiastici quando si parla di liste d’attesa. "Il target di risposta è dell’82% – ha spiegato la direttrice – i frutti del lavoro cominciano a vedersi". Ma è chiaro che non basta. Cerchiamo di entrare nei numeri, spiegandoli: le visite e gli esami con priorità B (breve), cioè quelle che vanno fatte entro 10 giorni, sono state garantite nell’82,5% dei casi, quelle con priorità D (differibile, tra 30 e 60 giorni) nell’82,4%, quelle con priorità P (programmate, da fare entro 120 giorni) nell’88%. Si può e si deve fare meglio.

r. f.