"Ora attendiamo le nuove opere"

"La nostra volontà è di creare maggiore aggregazione giovanile. Sono al secondo mandato e ci credo tanto in questa opportunità. Vivo nel quartiere 2 dalla nascita e siamo desiderosi di proseguire e implementare quanto già fatto. Abbiamo vissuto il problema del Covid assistendo le famiglie con mascherine e spesa. Ma anche per l’Ucraina abbiamo raccolto fondi: quindi un lavoro che è stato molto di finalità sociale. Ora attendiamo l’inaugurazione della nuova mensa della scuola Pirandello, a gennaio, e la riqualificazione dei parcheggi in via Marsiglia. Un altro passo importante è stato ripristinare il servizio della biblioteca comunale delle Cinque Torri: è tornata l’autogestione".