Ora Biancani ha capito. Baia: dopo l’attacco social, adesso modifica la sosta

Ci siamo presi insulti infondati da parte del sindaco Biancani (in un suo video sui social) per aver detto cose vere e soprattutto utili perché al servizio delle persone con disabilità che frequentano la spiaggia di Baia Flaminia. Ieri, il primo a riconoscerlo è stato proprio Biancani, il quale ha dato impulso agli uffici per provvedere a migliorare l’accessibilità alla spiaggia di Baia Flaminia accogliendo buona parte delle segnalazioni fatte, 48 ore prima, dall’associazione La Skarrozzata e dal Carlino. No, il sindaco non farà rifare la rampa al posto dei sei gradini che oggi caratterizzano il restyling del monumento ai partigiani fucilati a Baia Flaminia, come ha richiesto il presidente dell’associazione la Skarrozzata, Enrico Ercolani. Però darà seguito alle altre richieste perorate a tutela delle persone disabili, ridisegnando i parcheggi in viale Parigi all’altezza del Lido vigili del fuoco e sistemando la pedana che collega il parcheggione a Campo di Marte con la spiaggia. Perché? Come evidenziato dalla Skarrozzata, il restyling citato ha eliminato una rampa che fino all’estate scorsa era usata dai pulmini attrezzati per il trasporto disabili e da familiari con disabili con l’obiettivo di scendere la carrozzina e accompagnare la persona in spiaggia, sfruttando la comodità della ciclabile. Dopodiché l’automobilista andava a cercare parcheggio dove possibile. Con il restyling è venuta meno la certezza di trovare un accesso così diretto alla spiaggia poiché, per come sono disegnati oggi gli stalli, dal lido al monumento della rosa dei venti, per approdare alla ciclabile la fila di automobili e motorini, d’estate, è invalicabile. Da qui il nostro consiglio di riservare, all’altezza del Lido dei pompieri, un’area di sosta che potesse consentire la fermata ai veicoli per disabili a garanzia della rotazione. "Non è possibile – ha spiegato ieri il sindaco–, ma abbiamo deciso di realizzare uno stallo riservato al pulmino dell’associazione Aias Pesaro per l’assistenza agli spastici". E’ Aias infatti, una delle associazioni che usavano, per il proprio pulmino, la rampa eliminata. "Per garantire l’accesso dal lido dei vigili – conferma l’assessore Sara Mengucci – potremmo aumentare il numero dei parcheggi per disabili lungo viale Parigi". Resteranno dove sono: il parcheggio riservato ai vigili del fuoco e uno stallo per il carico scarico. Riguardo al gradino di 5 centimetri, la grata e il dissesto che caratterizzano la pedana che oggi attraversa il Campo di Marte, il dirigente Giraldi ha detto che verranno sistemati. "Conserveremo – ha detto Biancani – una pavimentazione appoggiata sul prato come l’attuale, perché resti mobile, in base alle varie esigenze. Però ho chiesto agli uffici tecnici di sostituire i lastroni ammalorati. Per evitare che i veicoli rompano i lastroni metteremo lungo la pedana delle rocce". Riguardo alle polemiche Biancani spiega: "Accetto le critiche, ma non potevo sopportare che mi venisse contestata la mia personale attenzione alle persone con disabilità. E’ un tema sociale a cui ho sempre prestato ascolto". Ma noi avevamo scritto tutt’altro.