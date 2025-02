"Ora capisco bene il disabile visivo"

"La mia esperienza al Servizio Civile Universale con l’UICI di Pesaro ha rappresentato un percorso di crescita personale e professionale importante. Entrare in contatto con il mondo della disabilità visiva mi ha aperto gli occhi su una realtà che conoscevo poco, ma che mi ha subito coinvolto profondamente. Ho conosciuto persone straordinarie che mi hanno trasmesso valori e insegnamenti che porterò sempre con me. Oggi, camminando per le strade della mia città, sono più consapevole dei dettagli che possono fare la differenza per una persona con disabilità visiva. Osservo bene i percorsi tattili, le mappe in rilievo e gli ausili sonori, chiedendomi sempre come migliorare l’accessibilità degli spazi pubblici. Questa esperienza mi ha anche aperto gli occhi sull’importanza dell’arte e della cultura accessibile".