Ora è necessario far pesare di più il fattore campo

Come si annuncia il girone di ritorno della Vis? Intanto con un piccolo vantaggio: 10 gare in casa e 9 in trasferta. A patto di far pesare di più il fattore campo: all’andata la Vis ha ottenuto una media di 1,22 a partita in casa e 0,80 in trasferta. Il nuovo anno comincerà con Vis Pesaro-Spal del 6 gennaio (ore 16,15): su sponda avversa l’ex Colucci e l’attaccante Edera, già in prova con la Vis e fresco di ingaggio con gli estensi. Seguiranno Olbia-Vis del 14 gennaio (da riscattare l’unica sconfitta dell’andata in uno scontro diretto) e Vis-Carrarese del 21 (ore 18,30). In fatto di derby, la squadra di Banchieri avrà l’Ancona in casa (14 febbraio), Fermana e Recanatese in trasferta (10 e 24 febbraio). Quanto al finale, la speranza è di affrontare un Perugia fuori dai giochi, prima delle sfide con Sestri e Juve che potrebbero valere tutto.