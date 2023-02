Ora guardo quell’edificio con altri occhi

Franco

Bertini

Non bisognerebbe mai avere amici troppo acculturati, che conoscono troppo a fondo storia e vicende di luoghi topici della città. In genere sono persone tranquille, rispettose, svolgono al meglio la loro professione o mestiere, sono scettici il giusto quando leggono propositi e voli pindarici pubblici, consci che il mondo va come deve andare, si limitano a puntualizzare alcune cose il cui senso profondo è questo: facciano come credono però lo sanno su cosa mettono le mani? E ti guardano negli occhi come se tu, almeno tu, "tu quoque..." dovresti saperlo meglio di altri. E invece non lo so. E se c’era un posto che non mi faceva venire in mente nulla di indimenticabile era proprio l’edificio dell’ex Intendenza di Finanza: una specie di "contenitore di travet" sbiadito e senza personalità destinato ad ospitare scartoffie e impiegati di ruolo e avventizi di lunga milizia. Prima scompare e meglio è, mi sono detto leggendo gli annunci degli imminenti lavori di ristrutturazione. E invece adesso sono lì che guardo quelle anonime finestre tutte uguali con quelle persiane chiuse da casa di tolleranza di un tempo e mi tocca sapere che l’edificio, nonostante gli irreparabili interventi edilizi fra gli anni Trenta e Sessanta del secolo scorso, ha all’interno ancora qualche traccia dell’antica magnificenza, che quelle stanze sulla piazza ospitavano il Monte di Pietà, la Galleria e lo Studiolo di Francesco Maria II, mentre su via Zongo c’era al pianterreno la palestra per il gioco della Pallacorda, che pare sia stato addirittura il primo impianto sportivo documentato a Pesaro e al primo piano c’era la famosa libreria ducale poi trasferita a Casteldurante. Secondo te, dice piazzandomi l’ultimo cazzotto nello stomaco, gli attuali progettisti dimostreranno un sensibilità maggiore dei loro predecessori tenendo conto della particolarità del luogo sul quale sono chiamati a intervenire? Saremo anche Capitale della Cultura, ma che fatica!