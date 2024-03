Ora l’obiettivo salvezza sono 9 punti in 5 partite

Il momento più buio della stagione proprio all’esordio della primavera, quando si decidono i campionati. E chissà se finirà con Sassari il mese terribile della Vis: un punto in 6 partite e le concorrenti (Ancona a parte) leste ad approfittarne. Arezzo, Rimini, Lucchese e Pineto che si sono messe al sicuro, il Sestri che ha cambiato marcia, la Spal che si tiene fuori dalla mischia, la Recanatese che ha colmato il gap dai pesaresi, colpevoli di averla resuscitata; perfino l’Olbia tornata a sperare. Ora il quadro è chiaro: la bagarre si è ristretta a pochi, la Vis è dentro fino al collo, il playout è più che probabile e non è vi è più neppure il margine per giocarlo con i vantaggi del caso. Al momento sarebbe con la Recanatese, con la Vis avanti solo per differenza reti. Ma potrebbe essere anche con l’Ancona. Per salvarsi, Pesaro di qui alla fine dovrà fare quello che non gli è mai riuscito in questa stagione: conquistare 9 punti in 5 partite. Ovvero vincere 3 delle 5 gare rimaste (Lucchese, Rimini, Perugia, Sestri, Juve) oppure vincerne 2 pareggiando le altre. In alternativa, conquistare la migliore posizione possibile in griglia, tenendo anche conto che il quint’ultimo posto garantirebbe la salvezza diretta in caso di + 9 dal penultimo posto (al momento l’Olbia è a – 8, ma con una gara in meno). Il problema della Vis è proprio la scarsa confidenza con i 3 punti (peggio ha fatto solo la Fermana). Se vincere aiuta a vincere, il non vincere ti toglie sicurezze e fiducia e ti fa perdere anche le partite in cui meriteresti ben altro. Vedi Sassari. Sul piano del gioco la squadra di Banchieri non è stata sotto, su quello dell’aggressività è stata superiore, come riconosciuto dal tecnico avversario. Su quello delle occasioni ha prodotto meno ma costruendo la più importante di tutte, la traversa di Karlsson. E siamo al 10° legno stagionale, 4° per l’islandese. Come altre volte, la squadra ha pagato il ripiegamento finale, la perdita progressiva di sfrontatezza, la difesa di un risultato comunque precario. E anche stavolta i cambi non hanno pagato: decisivi quelli dei rossoblù, peggiorativi quelli dei biancorossi. Il gol su palla inattiva (4 nelle ultime 5 gare), i minuti di recupero ancora una volta fatali: ferite che si riaprono. Resta una certa identità di squadra, la voglia di combattere, resta lo spirito, come ha sottolineato Banchieri. La Vis è in caduta libera sul piano dei risultati, ma sul campo non dà certo l’idea dell’arrendevolezza: ha fatto penare il Cesena, è stata a due minuti dal fare risultato nel fortino del Vanni Sanna. Lo scontro di giovedì prossimo al Benelli contro la Lucchese (ore 20,45) dirà il futuro di questa stagione.