Ora Loreto aspetta l’avversario. Il patròn Pizza: "Vogliamo la finale"

Con il passaggio del turno già in pugno, il Loreto del presidente Pizza aspetta di conoscere l’avversaria delle semifinali, che uscirà dalla bella fra Matelica e Ferentino, con i marchigiani favoriti. "Sono stato davvero contento, non solo della vittoria che ci ha dato il passaggio in semifinale, ma anche dell’affluenza del pubblico che in stagione regolare era stato scarso - dice Lorenzo Pizza -. Avendo perso entrambe i match in campionato contro Senigallia sinceramente non speravo di eliminarli 2-0". Ma dopo il blitz in casa della Goldengas in garauno, il patròn non si aspettava di soffrire così tanto al ritorno.

" Pensavo che, dopo aver espugnato Senigallia, fosse più facile chiudere i conti in casa nostra - ammette Pizza - ma quella di Gabrielli è una formazione quadrata e sono arrivati a giocarsela con una ferocia che non mi aspettavo. Tanto che quando siamo andati sotto di 10 nel terzo quarto l’avevo vista male. Ma quest’estate ho chiesto al mio ds Ligi di costruire un roster per vincere e le qualità alla fine sono venute fuori". Ora le semifinali: "Sono abbastanza convinto che passerà Matelica e in quel caso avranno loro il fattore campo a favore, quindi sarà durissima. Ma il nostro obiettivo è approdare in finale dove, anche se vieni sconfitto, hai comunque diritto ad un’altra chance per la promozione".

e.f.