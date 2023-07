Ora Lunano ha la luce della torre faro

I gruppi di protezione civile dell’alta valle del Foglia ora hanno una nuovissima torre faro con generatore incorporato trasportabile, donata al gruppo comunale di Lunano, ma fruibile da tutti i gruppi del territorio limitrofo, tramite una convenzione. La Torre faro, del valore di circa dodicimila euro, è frutto di una donazione del gruppo Epta, importante realtà industriale del territorio che produce anche strumentazione di emergenza come questi generatori utili a illuminare ampie zone in presenza di blackout. "Producevamo da anni svariati articoli utilizzati nel settore delle emergenze – spiega Raffaele Brugnettini, Ceo di Epta – che però erano degli adattamenti di prodotti standard. Da tre anni invece abbiamo costituito un settore apposito e nell’ultimo periodo siamo diventati in questo settore un riferimento a livello nazionale, tanto che per l’alluvione in Romagna abbiamo consegnato decine di nostre macchine idrovore ed altre utili in emergenza. La donazione della torre faro alle protezioni civili della zona è sia un riconoscimento verso l’impegno dei volontari del territorio, sia un prodotto che ben simboleggia la nostra azienda. L’abbiamo personalizzata con le livree della protezione civile per renderla ancora più legata a loro". La donazione non è però un episodio isolato: nasce da lontano. "Lo scorso inverno – spiega il sindaco di Lunano Mauro Dini – i tredici gruppi di volontari del Montefeltro hanno organizzato il progetto ‘Scuole in campo’ nel nostro comune. Il gruppo Epta collabora da anni a questo progetto e li ringraziamo"

Gio. Vol.