Ora Pesaro vuole fare la cinquina

Terza trasferta consecutiva per la Vuelle che anticipa il turno infrasettimanale a domani sera (palla a due alle 20.30) sul campo di Orzinuovi. Una formazione, quella bresciana, in piena crisi reduce da dieci sconfitte di fila e che ha richiamato Franco Ciani, l’allenatore che aveva esonerato, per provare a porvi rimedio. "Questo dato non deve ingannarci perché i valori dello sport possono essere ribaltati da un momento all’altro – avverte Giacomo Baioni, vice di coach Spiro Leka – e perché la gran parte di queste sconfitte sono figlie di una vecchia gestione che oggi non c’è più. C’è un americano nuovo, Gerel Simmons, che è un giocatore navigato molto pericoloso, e una squadra che sta cambiando pelle, tanto che nell’ultimo turno è stata avanti per tre quarti prima di cedere contro Avellino, tra le compagini più in forma. E con Forlì ha giocato una gara consistente persa solo negli ultimi minuti".

In cosa è cambiata Orzinuovi soprattutto? "Rispetto alla gara d’andata ci sono delle pedine diverse che hanno mutato il volto della squadra: detto di Simmons, grande scorer, ci sono anche Bossi, un play che arriva da Trieste e quindi dalla serie A, e Moretti, un lungo che possiede grande rapidità di piedi e braccia lunghissime: questo gli dà una dimensione in difesa che prima non avevano sul pick and roll. Noi siamo focalizzati sul preparare un piano partita il più possibile attinente all’avversario di turno per non farci sorprendere".

La Carpegna Prosciutto, al 5° posto in classifica, vuole allungare la nuova striscia di vittorie, arrivata a 4, dopo il successo a Cento. Come state dopo questa domenica di riposo seguita a 2 match in 4 giorni? "Noi siamo in salute sia dal punto di vista morale che tecnico – ammette Baioni - perché, come dice il nostro coach, stiamo giocando una pallacanestro di qualità. Dobbiamo recuperare piccoli acciacchi che fanno parte del gioco, soprattutto quando si disputano partite così ravvicinate e presentarci nel migliore dei modi a questa nuova trasferta".

Ieri, intanto la 29ª giornata ha mandato in campo solo quattro squadre per la ‘finestra’ Fiba che coinvolge i giocatori delle varie Nazionali: le vittorie di Udine (su Piacenza) e Torino (su Livorno) non cambiano la classifica, con Pesaro che resta salda al 5° posto, posizione da difendere domani sera.

Elisabetta Ferri