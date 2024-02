"Ora ripartiamo da capolista"

C’è amarezza in casa Germani dopo l’eliminazione ai quarti di finale per mano di Napoli. Brescia, detentrice della Coppa Italia 2023 e prossima avversaria della Vuelle alla ripresa del campionato, ha abdicato subito: "Noi non siamo questi e non siamo mai stati questi in venti partite - ha detto coach Magro -, Una gara brutta ci può stare, ma se arriva in una competizione ad eliminazione diretta compromette tutto quanto. Io mi sento il primo responsabile di questa sconfitta e la cosa che mi dispiace di più è aver fatto sembrare la nostra prestazione una partita di pre-campionato. Avevamo perso l’abitudine di giocarci le partite punto a punto, siamo stati un po’ egoisti e si è visto. Questa per noi era un’enorme occasione, ora dobbiamo dimostrare di avere la mentalità per staccare in queste due settimane e ripartire comportandoci da squadra prima in classifica".