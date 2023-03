Ora San Lazzaro parla albanese: una scuola per i figli degli immigrati

di Anna Masrchetti

Aperta a Fano la prima scuola di lingua e cultura albanese in provincia. Si parte sabato pomeriggio, sono già 44 le iscrizioni, 6 le maestre che si sono messe a disposizione dell’associazione. I corsi sono gratuiti e si svolgeranno ogni sabato dalle 15 alle 17, nell’aula studio del Cubo, a San Lazzaro, messa a disposizione dall’Amministrazione comunale. L’iniziativa è promossa dall’associazione Ilirianet che sabato scorso ha presentato il corso nel piazzale interno del centro commerciale di San Lazzaro. Tra gli ospiti i consoli di Albania, Macedonia del nord e Kosovo. Con loro anche il sindaco Massimo Seri, l’assessore alle Pari Opportunità Sara Cucchiarini e l’assessore al Welfare di Comunità Dimitri Tinti.

Il primo cittadino ha parlato di "una cerimonia emozionante e di Fano come una città che sa dialogare e confrontarsi". "Quella albanese è la comunità straniera più numerosa presente a Fano (in tutto l’Ambito sociale gli albanesi sono 2700 ndr) – spiega Cucchiarini –. La scuola è un’occasione per le seconde generazioni, quelle nate in Italia, di non perdere i contatti con la cultura e con la lingua del Paese di origine delle famiglie". E ancora Cucchiarini: "Il Cubo, che già ospita la scuola di lingua italiana per stranieri promossa dall’associazione Millevoci, ci è sembrato lo spazio adatto per questo tipo di iniziativa".

I corsi di albanese saranno strutturati per fasce di età e "saranno aperti anche ai cittadini italiani che, avendo un marito o una moglie albanese, abbiano voglia di imparare la lingua". Grande partecipazione sabato scorso alla cerimonia d’inaugurazione con tantissime famiglie che, pur vivendo da anni a Fano o nel territorio circostante, mantengono forte il legame con il loro Paese d’origine e desiderano che, anche i figli nati in Italia, possano fare altrettanto. Quella presentata sabato è la prima di una serie di iniziative che l’associazione Ilirianet intende promuovere con l’obiettivo di tenere unita e viva la comunità albanese. "Abbiamo in programma – conferma la presidente dell’associazione Etleva Cuni – molti eventi interessanti per promuovere cultura, storia e tradizioni del nostro Paese". "L’accoglienza e l’integrazione – ha commentato l’assessore al Welfare di Comunità Dimitri Tinti – sono frutto anche del rispetto delle proprie radici e della propria lingua e si realizzano meglio se partono dai bambini". Tinti ha ricordato che l’Ambito sociale 6 ha attivato da tempo un centro servizi di mediazione interculturale per fornire informazioni e promuovere opportunità d’integrazione nel rispetto delle diverse culture. Mentre l’assessore Cucchiarini ha parlato della prossima costituzione, al Paricentro, del Forum per gli stranieri.