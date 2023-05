Ora serve un cambiamento di rotta

Oggi sappiamo molto meglio ciò che prima immaginavamo, cioè che il socio privato (Hera, rappresentata in Marche Multiservizi dall’amministratore delegato Mauro Tiviroli) è il dominus sostanzialmente incontrastato dell’azienda, ben al di là del suo 46% di quote.

E questo perché la parte pubblica è debole o indebolita dal presidente della Provincia vassallo, dal sindaco di Urbino sodale, dal fatto che Pesaro non può fare a meno dei due milioni e mezzo di dividendi e dagli altri sindaci che hanno dimostrato di essere quanto meno distratti.

E così succede che Marche Multiservizi possa anche avventurarsi in un’operazione nata in gran segreto per progettare una discarica in una magnifica vallata con vista su Urbino, tra l’altro nel territorio di un suo Comune socio (Petriano).

Succede che per arrivare a questo traguardo compri le quote di una srl (l’Aurora) la cui maggioranza è in mano a un’altra società con sede

a San Marino e di cui si fa fatica a sapere chi sono i proprietari. Bisogna indagare come fosse una mezza spy story, quando piuttosto un’azienda a maggioranza pubblica dovrebbe scrivere nel suo sito internet alla sezione “amministrazione trasparente” con chi intende fare affari.

E il pubblico, inteso come comunità e come i suoi rappresentanti, deve valutare se quegli affari sono convenienti non in termini di fatturato, utili e dividendi ma di benessere collettivo. Invece questa Aurora srl di cui Tiviroli è presidente ha comprato terreni per centinaia di migliaia di euro, ha presentato il progetto della maxi discarica di Riceci in Provincia, ha trovato sponde politiche e di alcune categorie, come Confindustria, muovendosi sempre nell’ombra. I fatti delle ultime settimane impongono un cambiamento radicale di rotta, che dovranno essere i sindaci a guidare riprendendo in mano il timone di Marche Multiservizi.

Certo, poi è inevitabile che un’azienda davvero a maggioranza pubblica non può prendere scorciatoie per le sue scelte, ma la lentezza del processo decisionale non è per forza sinonimo di inefficienza.

D’altro canto, i metodi nebulosi finora utilizzati hanno partorito diversi fallimenti, come per esempio il biodigestore o la stessa vicenda dei compensi.

E siamo pronti a scommettere che anche la discarica di Riceci finirà, giustamente, nello stesso vicolo cieco.