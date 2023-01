"Ora si dedichi un museo a lui e al suo gruppo"

Alberto Mazzacchera, storico e critico d’arte ed ex assessore alla cultura di Cagli, ricorda così Oscar Piattella: "...Straordinario artista sperimentatore, Piattella dall’arte informale ha tratto un uso non convenzionale dei materiali per la sua pittura. Nel 1958, la prima esposizione milanese segna l’inizio di una lunga stagione con opere che rapidamente acquisiscono compiutezza e originalità espressiva, con una materia di granulosa percezione, che svela la profonda attrazione dell’artista per la luce da trasformare in onde emozionali. In Piattella potente è la scansione delle superfici generata da un magnetismo architetturale. Egli esprime la questione del muro che è di straziante centralità nel Novecento, attraverso differenti declinazioni. Ma la

portanza del muro rappresentato da Piattella si sviluppa, in particolare, lungo due fondamentali direttrici. Prende le mosse da tasselli del reale costruito dall’uomo, ne richiama la presenza in sua assenza per condurre l’osservatore dinanzi ai muri politici. Al contempo il muro di Piattella è porta di accesso ad uno sconfinato spazio interiore. Nel nuovo Millennio il suo cammino entra in una dimensione spirituale tesa ad immaginare le forze dell’universo. Ne scaturiscono opere che conducono ad un inesplorato spazio liminare di una pittura autentica, capace di emozionare. Piattella, inoltre, appartiene a quello straordinario gruppo di artisti che ha portato Pesaro fuori dalle secche del soffocante provincialismo indotto dalla dittatura fascista. Accanto agli amici Vangi e Sguanci, Piattella strinse solidi rapporti con Bruno Baratti, Renato Bertini, Bruno Bruni, Sandro Gallucci e con Nanni Valentini. I legami erano tali che, in differenti periodi, Piattella ha condiviso l’atelier tanto con Giuliano Vangi quanto con Nanni Valentini. Ed è stata proprio la feconda presenza di significativi artisti e intellettuali a dare a Pesaro un ampio respiro in campo culturale. Credo che la Capitale della Cultura 2024 dovrebbe partire proprio dalla valorizzazione del suo iniziale gruppo di artisti post-war, a cui certo si affiancano i Pomodoro ed altri si aggiungono nei decenni fino ad Eliseo Mattiacci. Un museo d’arte contemporanea, strutturato attorno ad un percorso immersivo ed emozionale con le opere dei più emblematici artisti che sono stati attivi a Pesaro, sarebbe un grande risultato degno di una Capitale della Cultura".