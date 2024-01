"Ora si migliori la Gubbio-Fano". Mei dell’Udc rilancia la sua visione

Dopo la recente riapertura della statale Contessa torna a sollecitare anche il miglioramento del collegamento Gubbio-Fano il Presidente Provinciale dell’Udc Marcello Mei, che negli ultimi anni si è molto attivato con convegni sulla viabilità tra Marche ed Umbria ed anche con vari articoli sul Carlino.

"Ottimo il lavoro sul viadotto – afferma Marcello Mei – che è stato ricostruito in tempi veloci come promesso. Non basta, ora speriamo che si imposti il tanto atteso iter per l’abbassamento nel prossimo futuro del tratto stradale con il progetto fatto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia eliminando così la galleria sul valico e le varie salite che costituiscono un vero imbuto in particolare d’inverno per i mezzi pesanti e di conseguenza per tutto il traffico. Il valico della Contessa è uno e probabilmente il principale dei problemi che creano da decenni una situazione di grandi difficoltà soprattutto nei flussi turistici tra l’Umbria e la provincia di Pesaro e Urbino, difficoltà recentemente aumentate con le due direttrici in Superstrada Perugia Ancona e Foligno Civitanova. Con le due superstrade della Quadrilatero molti umbri si sono diretti in estate verso Civitanova ed il sud delle Marche tagliando fuori Gubbio, il nostro entroterra di Pesaro e Urbino e le spiagge di Pesaro, Fano e Marotta. Oltre al turismo il tratto della Gubbio-Fano è tuttora strategico per interscambi tra la nostra provincia, l’Umbria, Roma e parte della Toscana. Non serve ricordare le incompiute sulla Superstrada Flaminia come la Cagli Acqualagna per la quale si attende da decenni il raddoppio. Il grande numero di veicoli che vi transitano ogni giorno lo si può dedurre dalle tante sanzioni rilevate con l’autovelox nei pressi Smirra e che hanno fruttato diversi milioni al Comune di Cagli".

"Abbassare la galleria della Contessa con un tracciato più a valle e ammodernare il tratto da Acqualagna a Gubbio sono vere priorità per il futuro se si vorranno incrementare flussi di traffico sia per ridare slancio al nostro turismo costiero che per rendere più scorrevole il transito tra Fano e Gubbio in direzione di Roma", conclude Marcello Mei dell’Udc nel suo intervento.

Mario Carnali