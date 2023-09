"Ora un Consiglio monotematico"

"Assistiamo a un continuo susseguirsi di notizie spot sul futuro degli attuali reparti di Muraglia, senza alcuna comunicazione ufficiale al sindaco, che chiederà quindi la convocazione di un consiglio comunale monotematico sulla Sanità per sollecitare la Regione a dare risposte". Lo annuncia Anna Maria Mattioli, capogruppo del Pd in Consiglio, che ripercorre la cronistoria sanitaria delle ultime settimane. "Il 28 agosto il centrodestra annunciava con enfasi ’Pediatria non si sposta’. Oggi apprendiamo che la Pediatria resterà sì a Pesaro ma sarà accorpata con Ostetricia e Ginecologia al primo piano del Padiglione F; e perderà inevitabilmente il Day hospital e il Day surgery per la chirurgia pediatrica che col punto nascita h24, la degenza, gli ambulatori, e un pronto soccorso pediatrico h24 stavano rendendo di nuovo attrattivo il materno infantile di Pesaro, abbattendo la mobilità verso Rimini. Ora scopriamo che in un unico piano potranno essere posizionati pochi posti letto per Pediatria e Ginecologia: una situazione risibile per una città capoluogo di provincia come Pesaro, che vanifica gli investimenti sul reparto appena ristrutturato. Ad oggi la nostra città non ha ancora visto neanche un barlume di progetto dell’Ospedale nuovo, che doveva essere presentato entro il 31 dicembre scorso. Siamo stati garantisti e abbiamo abbassato i toni della protesta pubblica, ma se l’ipotesi dell’accorpamento si concretizzerà, continueremo a scendere in piazza nel rispetto di chi ci chiede la tutela alla salute a partire dai più piccoli".