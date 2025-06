Orari e tessere elettorali

In occasione dei referendum di domenica e lunedì su lavoro e cittadinanza, da oggi a sabato l’ufficio elettorale del Comune resterà aperto dalle 9 alle 18; domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, rimanendo a disposizione degli elettori per il rinnovo della tessera elettorale, il ritiro della tessera da parte di coloro che non l’avessero ancora ricevuta, il rilascio del duplicato per coloro che l’avessero smarrita e per ogni chiarimento relativo alla consultazione. Nei giorni e negli orari indicati i cittadini potranno accedere anche in auto alla sede dell’Ufficio (palazzo comunale in via Puccinotti 3) attraverso il varco 1 di via Matteotti, percorrendo passeggiata Carlo Bo, via Salvalai e piazza Rinascimento.

Nei giorni e orari delle consultazioni elettorali (domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15) chi deve votare ai seggi allestiti al Collegio Raffaello potrà accedere con l’auto al centro storico.