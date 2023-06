Orchestra Sinfonica Rossini e Plácido Domingo regalano una serata indimenticabile alla Victoria Hall di Ginevra

Successo e soddisfazione per l’Orchestra Sinfonica Rossini esibitasi al fianco di Plàcido Domingo nella prestigiosa Victoria Hall di Ginevra. Un’esibizione incastonata in una stagione tra le più ricche della propria storia, un invito che ha rappresentato per l’orchestra un importante riconoscimento internazionale. Il concerto, tutto esaurito da settimane, si è aperto con la Sinfonia dal Guglielmo Tell di Rossini, banco di prova per le più prestigiose orchestre. L’ottima fusione raggiunta, a partire dal solo del primo violoncello Luca Bacelli, del primo flauto Elena Giri e del corno inglese Marco Soprana, è stata frutto del lavoro di concertazione del direttore Frédéric Chaslin, molto attento ai volumi sonori in sala. La celebre ‘cavalcata’ conclusiva, introdotta dagli squilli di tromba di Francesco Marconi è stata accolta dagli applausi del pubblico, tributo indimenticabile per l’orchestra. I solisti, il soprano Varduhi Khachatryan, e il tenore Hovhannes Ayvazyan, hanno affiancato la performance di Plàcido Domingo al quale è riconosciuta una voce che ha segnato la storia della lirica. Il Maestro ha proposto arie dal repertorio operistico, concludendo la serata con la notissima "Granada".

m.r.t.