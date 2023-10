Orciano, ruba un bancomat e lo usa. Denunciata una donna per furto

Ruba una borsa e fa shopping con il bancomat. I carabinieri la rintracciano, recuperano la refurtiva e la denunciano. E’ la sintesi dell’ennesima operazione dell’Arma, effettuata, nella circostanza, dai militari delle stazioni di Mondavio e Terre Roveresche, guidate rispettivamente dal luogotenente Pasquale Castigliego e dal maresciallo maggiore Domenico Pellegrino. Tutto è nato da un furto dentro un’auto lasciata aperta per alcuni minuti nella piazza Garibaldi di Orciano, mentre la proprietaria era scesa per accompagnare un familiare in una struttura. Il tempo di tornare in macchina e la donna si è accorta che mancava la sua borsa, con dentro portafogli, bancomat e cellulare. A quel punto la signora si è rivolta ai carabinieri di Mondavio, denunciando anche il fatto che nel frattempo il bancomat era stato utilizzato per una serie di acquisti inferiori ai 50 euro, in modo che non fosse necessario immettere il codice pin. I carabinieri, attraverso tempestivi accertamenti, consistiti nell’acquisizione di dichiarazioni di testimoni e delle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a identificare una donna, poco più che 30enne, quale autrice del furto e del successivo utilizzo illegale del bancomat. Per cui, essendo trascorsa la fragranza, la ladruncola è stata denunciata per furto e indebito uso della carta.

s.fr.