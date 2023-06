Ordinanza acqua in provincia di Pesaro, vietato l’uso: ecco dove

Pesaro, 15 giugno 2023 – Divieto dell’uso dell’acqua in provincia di Pesaro. Succede a Monteciccardo e, più precisamente, nella frazione di Montegaudio. Il problema si è verificato a seguito del maltempo avvenuto in zona.

Il sindaco, oggi, ha perciò emesso un’ordinanza in cui vieta “l’uso di acqua destinato al consumo umano distribuita in località Montegaudio di Monteciccardo”. Il divieto è stato ordinato in seguito alle analisi eseguite da Ast su campioni di acqua prelevati ieri, mercoledì 14 giugno.

I controlli hanno dimostrato il superamento del valore di parametro “trialometani totali”, per il quale si prevede quindi il divieto di uso dell’acqua.

Il superamento dei valori è stato dovuto a un’interruzione della corrente elettrica verificatasi nel Municipio a seguito di un forte temporale.

Marche Multiservizi si è subito adoperata e il problema tecnico è già in via di risoluzione.