"Ordinati duemila pezzi"

"Vista la grande richiesta degli ultimi giorni di etilometri portatili, che in poco tempo sono andati quasi esauriti, siamo intervenuti subito effettuando un ordine di circa 2000 pezzi, che arriveranno entro la fine della settimana". A dirlo è Luca Pieri, presidente di Aspes che gestiste le farmacie comunali. "Sia a Pesaro ma anche a livello nazionale, visto un aumento così elevato e repentino della domanda, tutti si sono trovati impreparati, un po’ come era accaduto con le mascherine al tempo del covid, dove all’improvviso le richieste erano esplose e si era creata una vera e propria corsa all’accaparramento. Grazie alla nostra rete però, tra pochi giorni riusciremo ad avere gli etilometri disponibili in tutte le farmacie comunali".

Tanto che "alla richiesta dei 2000 pezzi – aggiunge il presidente di Aspes – abbiamo già provveduto ad aggiungere altri ordini, così da provvedere alla piena soddisfazione della domanda. Siamo intervenuti con tempestività e questo ci permetterà anche di aiutare anche altre farmacie visto che in tanti sono rimasti sprovvisti e anche nei magazzini non ci sono più disponibilità dopo le grandi richieste che ci sono state soprattutto durante i giorni di festa". Pieri sottolinea inoltre che a "rivolgersi alle nostre farmacie non sono stati soltanto i ragazzi o i più giovani – spiega – ma anche chi magari lavora con l’auto e non può certo permettersi la sospensione della patente o anche alcune mamme per i propri figli, affinché non corrano nessun rischio. Non si tratta soltanto dell’inasprimento delle pene – aggiunge Luca Pieri - si tratta soprattutto di una questione di sicurezza, che riguarda tutti, perché attraverso questi etilometri portatili ed usa e getta, è possibile fare prevenzione e non mettersi alla guida se si supera il limite". ali.mu.