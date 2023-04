Ordini raddoppiati alla Ferretti

La Fillea-Cgil, con 59 voti, si è confermata primo sindacato alle elezioni per il rinnovo della Rsu alla ‘Ferretti’ di Mondolfo. Filca-Cisl e Feneal-Uil ne hanno avuti entrambi 40. "C’è stata grande affluenza al voto – commenta Gianluca Di Sante, Fillea –. Siamo molto soddisfatti dell’esito e ringrazio i componenti della Rsu uscente per quanto svolto ed auguro buon lavoro ai neo eletti Diego Caprini e Luigi Moscatelli". Di Sante aggiunge: "Il settore della nautica è uno di quelli che sta andando meglio in Italia e anche il gruppo Ferretti è coinvolto, tanto che a Mondolfo gli ordini di barche sono raddoppiati rispetto al 2022. Dal punto di vista dell’occupazione siamo tranquilli ma ci sono problemi che nei prossimi mesi occorrerà affrontare".