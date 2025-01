Ore 12.42, l’inferno delle bombe devasta Urbania

Sono passati 81 anni ma Urbania non ha nessuna intenzione di dimenticare. Troppe le ferite che la città si porta dentro dal quel 23 gennaio 1944, quando alle 12.42 la quiete dell’antica Casteldurante venne squarciata dalla bombe. All’uscita dalla messa infatti degli aerei militari americani sganciarono, senza un apparente motivo, delle bombe a grappoli su Urbania.

Alla fine il triste bilancio sarà di 245 vittime, oltre 515 feriti, 284 case rase al suolo e oltre 1800 abitazioni rese inagibili. Sono ancora incerte le cause di questa atroce vicenda, ma delle traiettorie aeree e da alcuni documenti dell’aviazione statunitense, sembrerebbe che l’obiettivo non fosse Urbania ma Poggibonsi, in provincia di Siena. Con tutta probabilità, nei cieli urbaniesi volarono dei B17 del 99° B. Group, del 5° Wing della 15^ USAF, di stanza a Tortorella di Foggia che avevano come bersaglio la località senese, già più volte bombardata e che per un errore di posizione bombardarono la città sbagliata.

Dopo il bombardamento la forma della città cambiò per sempre, ed ancora oggi è possibile distinguere quello che c’era prima da quello che è stato pensato e costruito dopo. Luoghi del centro della città come piazza Padella, via del Duomo, via Crescentini ma anche le arterie principali della città come corso Vittorio Emanuele e piazza san Cristoforo furono duramente colpite e ancora oggi portano i segni delle bombe. Come ogni anno oggi la città commemora la ricorrenza del bombardamento con le celebrazioni ufficiali e con le tante bandiere tricolore che i durantini per tradizione appendono alle finestre.

Le celebrazioni partono alle 11 con l’assessore Andrea Alessandroni e la bibliotecaria Laura Santi che faranno visita alle scuole per riportare le testimonianza di chi ha vissuto quei momenti, mentre alle 12 partirà un gruppo che visiterà i luoghi del bombardamento fino all’arrivo al tempio votivo, dove una lapide ricorda tutti i nomi delle vittime e alle 12.42, stessa ora del bombardamento, suonerà la sirena. Alle 17.45 invece si radunerà davanti a Municipio il corteo con le autorità, le associazioni e la banda cittadina che raggiungerà il tempio votivo per la deposizione di una corona di fiori in omaggio ai caduti e poi si recherà nella Concattedrale per la messa presieduta dal Vescovo Sandro Salvucci. La celebrazione si chiuderà con l’intervento del sindaco Marco Ciccolini.

Andrea Angelini