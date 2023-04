Ore 9, lezione d’ambiente Elettricità da una patata: i bimbi e l’energia verde

Serve educare i più piccoli per coinvolgere anche i grandi, e le attività svolte a Baia Flaminia tra il tendone e la biblioteca comunale Louis Braille lo dimostrano. Educazione ambientale, lotta contro l’inquinamento e avvicinamento alle energie rinnovabili: sono questi gli argomenti trattati da maestre e volontari per avvicinare i bambini di due classi della terza elementare della scuola primaria Cattabrighe a temi come sostenibilità e difesa del patrimonio naturale. Il comitato Area Marina del San Bartolo, in collaborazione con la scuola e con la biblioteca, ha organizzato una mattinata all’insegna della responsabilizzazione ecologica. Michele Belfiore, presidente del comitato, porta avanti questo progetto da anni. "Abbiamo fatto tanti laboratori, da un mese abbiamo ripreso l’attività tutti i sabati con classi diverse della scuola primaria e delle medie. Il 3 maggio smontiamo la tenda e poi la rimonteremo in spiaggia a Baia Flaminia, dove accoglieremo i bambini dei campi estivi". Una mattinata all’insegna delle buone norme in materia ambientale che i più piccoli hanno accolto con grande entusiasmo.

"Imparare divertendosi è un metodo di apprendimento efficace. Abbiamo dato loro una cartellina in cui annotare cosa fanno per l’ambiente. Un modo per educare e comprendere che possono fare tanto per l’ambiente — ha continuato Belfiore —. Gli abbiamo mostrato le condizioni del nostro mare, l’inquinamento della costa tra Gabicce a Pesaro, costa che va preservata e protetta per la sua biodiversità. Lavorare con i bambini ci permette di insegnare loro una cultura ecologista, prepararli alla difesa dei mari e della natura". Ieri sono passati a salutare i bambini anche l’assessore all’Ambiente di Pesaro Conti e il presidente di Legambiente Cipolletta.

Tra i laboratori c’era quello scientifico, svolto all’interno della biblioteca, dove con una patata e degli elettrodi veniva prodotta una piccola quantità di energia elettrica in grado di accendere un piccolo led. All’interno del tendono, invece, spazio alla creatività con la creazione di oggetti con il recupero di materiali dal mare come legnetti e conchiglie, e lavori con la creta. Ampio spazio anche per le energie rinnovabili: dalla dinamo al generatore a luce solare, i bambini hanno appreso come l’elettricità possa derivare anche da altri fonti che non siano il petrolio.

Lucia Arduini