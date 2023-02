Ore 9, lezione di freddo: 14 gradi in classe E alcuni ragazzi dell’Itis tornano a casa

di Francesco Pierucci

"Se è freddo noi ce ne andiamo. E’ quello che hanno pensato (e in parte fatto) alcuni studenti dell’Itis Mattei di Urbino ieri mattina. "Da novembre in alcune aule la situazione è insostenibile con continui sbalzi di temperatura che oscilla dai 14 ai 23 gradi. Addirittura in alcune di esse ci sono infiltrazioni di acqua, spifferi d’aria e nelle aule di laboratorio l’acqua goccia sui computer e centri di lavoro", spiegano alcuni studenti e genitori.

"Ieri la situazione è precipitata come le temperature esterne, il termometro all’ingresso di alcune classi segnava 14.6 gradi, alcuni alunni hanno deciso di tornare a casa prima dell’inizio delle lezioni mentre i più temerari hanno provato a resistere, ma considerato che la situazione non migliorava hanno richiesto di poter sospendere le attività per tornare nelle proprie abitazioni. Percorrendo i corridoi o le classi si possono incontrare bidoni, stracci, stufette elettriche e coperte per affrontare l’inverno, non è ammissibile. Sbagliare è umano perseverare è diabolico - dicono genitori e alunni -. E’ dai primi freddi e dall’inizio dell’autunno che la situazione perdura nonostante segnalazioni ad ampio raggio, sia da parte dei genitori che dagli studenti stessi: la situazione dopo più di tre mesi non è cambiata. Considerato che l’Istituto tecnico è tra i primi delle Marche e tra i migliori d’Italia, l’Itis Mattei di Urbino, che raggruppa indirizzi di rilevanza come Informatica, Meccanica, Elettronica e Chimica, dove le aziende fanno la spola per poter formare, procacciarsi e assumere personale tecnico qualificato diventato raro, non merita assolutamente un trattamento del genere. Per tanto con un’unica voce, come alunni e genitori, chiediamo di porre immediatamente rimedio a questo, se volgiamo chiamarlo, ignobile disguido iniziato con l’autunno, ma come si può ben capire il problema è strutturale e strutturalmente dovrebbe essere risolto".

La risposta della scuola. "Questa mattina a causa di un disguido tecnico - spiega il preside Sergio Brandi, interpellato telefonicamente -. i termosifoni sono partiti in ritardo per cui alla fine era più freddo del normale, poi durante la giornata la palazzina interessata si è scaldata. Ci sono due aule che soffrono e per le quali già da tempo abbiamo chiesto un intervento per sistemare una valvola degli impianti Queste cose sono già tutte stra-segnalate alla Provincia di Pesaro e Urbino. Ieri alcuni ragazzi sono rimasti a scuola, altri sono andati via. Proprio ieri mattina c’era una manifestazione per la consegna dei diplomi dello scorso anno".

Sostanzialmente quella di ieri mattina è stata una giornata più complessa del solito perché il problema del freddo si è momentaneamente acutizzato in una palazzina del plesso. "Un problema di riscaldamento altalenante in alcune stanze c’è. La Provincia è stata avvertita più volte ed intervenuta senza risolvere in via definitiva la questione. La temperatura in queste aule varia, dipende dalle giornate - prosegue Brandi -. In certi laboratori saranno stati 30 gradi ieri, i ragazzi erano in maniche corte. Purtroppo l’edificio è enorme e ci sono vari comparti di riscaldamento e non tutti funzionano allo stesso modo".