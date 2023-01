Organi e coro, doppio concerto di "Bianchi castelli d’Aria"

Due nuovi appuntamenti per Bianchi Castelli d’Aria nell’anno appena iniziato curati dal Laboratorio Armonico nel segno dell’organistica corale. Il primo appuntamento del 2023 è a Belvedere Fogliense (venerdì 6, ore 18.30, chiesa di San Donato, ingresso gratuito) con l’organista Giovannimaria Perrucci ed il coro ‘Sassoferrato-Montefeltro’ diretto dal maestro Marco Magi. Infine il concerto a Talacchio (domenica 8 gennaio, ore 18.30, chiesa di San Michele Arcangelo) con l’organista Fabiola Frontalini ed il coro della Cappella del Santissimo Sacramento di Urbino diretto dal maestro Paola Fraternale. Accanto alla rassegna ‘Castelli d’Aria’, che da quasi 20 anni propone un itinerario culturale nei borghi e castelli della Val Metauro e Cesano con l’obiettivo di valorizzare gli organi storici, l’associazione fanese aggiunge un breve ciclo di concerti nelle feste del nuovo anno che vedono insieme la musica organistica ed il repertorio corale, proposte da alcune formazioni della provincia. "Grazie alla collaborazione di Comuni ed enti – spiegano gli organizzatori -’Bianchi Castelli d’Aria’ si presenta nella sua prima edizione con 5 concerti in alcune località dell’entroterra, alternando una parte di musica organistica ad una di repertorio corale. Oltre alla valorizzazione degli organi presenti nelle nostre chiese abbiamo voluto sostenere anche l’impegno che tanti amanti della musica dedicano partecipando alle attività dei cori polifonici". L’Associazione Laboratorio Armonico, che promuove l’iniziativa, fondata nel 2000, punta alla valorizzazione e la diffusione della cultura in campo musicale e artistico, promuovendo lo studio e la ricerca unitamente alla rivalutazione del patrimonio artistico – culturale del territorio in cui opera.

