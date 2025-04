"Organici carenti". Sit in del Siulp al Commissariato

Domani manifestazione del Siulp, sotto forma di sit in, di fronte al Commissariato, alle ore 10. "Di recente – scrive il Siulp – sono molti i sindaci del territorio di Urbino ad aver rivolto degli appelli al Prefetto e al Questore per ripetute incursioni da parte di bande dedite ai furti. Le gravi carenze di organico non permettono più di garantire la continua presenza di pattuglie nell’arco delle 24 ore e di assolvere i molteplici servizi che un Commissariato deve fornire alla cittadinanza: sovente nell’arco delle 24 ore vi è una sola Volante. Il Siulp rimarca poi la "carenza per gli agenti di una sede efficiente e dignitosa e non fatiscente ed indecorosa come quella attuale".